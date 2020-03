Mortal Kombat 4, il capitolo più brutto della serie torna disponibile grazie a GOG

Mortal Kombat 4 è tornato disponibile in commercio grazie a GOG, il negozio di CD Projekt Red. Evidentemente il coronavirus non bastava a rendere tragici questi giorni, visto che ora possiamo giocare di nuovo a quello che viene considerato come il capitolo più brutto della saga di picchiaduro ultra violenti nata da Midway Games e attualmente nelle mani di NetherRealm Studios.



A sua discolpa, va detto che Mortal Kombat 4 (1997) fu il capitolo che sancì la transizione dal 2D al 3D per l'intera serie, un passaggio che all'epoca uccise molti studi di sviluppo, anche alcuni ben rodati. I problemi del gioco sono noti, ma vale la pena riportarli: animazioni orrende, compenetrazioni poligonali ovunque, animazioni ridicole, colpi imprecisi, animazioni terribili, modelli 3D che non rendevano giustizia ai personaggi 2D, animazioni da incubo, dialoghi da ridere a crepapelle tanto sono scritti male, animazioni che uccidono.



Forse è proprio questa sua bruttezza a rendere Mortal Kombat 4 un titolo da giocare almeno una volta nella vita. In effetti questa sua "caratteristica" esclusiva lo ha reso in un certo senso memorabile, molto più di capitoli migliori che però non ricorda più nessuno come Mortal Kombat: Deadly Alliance o Mortal Kombat: Deception.



Fortunatamente Mortal Kombat 11, l'ultimo capitolo uscito l'anno scorso, è su un altro livello qualitativo.