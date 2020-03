Pornhub gratis gli abbonamenti premium a tutti gli italiani, causa coronavirus

Pornhub ha deciso di regalare abbonamenti premium a tutti gli italiani, per aiutarli a superare il periodo da passare chiusi in casa a causa del diffondersi del coronavirus. Quindi per tutto marzo, l'area riservata di Pornhub sarà accessibile senza dover inserire i dati della carta di credito. Basterà registrare nome utente, password e fornire un'email valida.



Pornhub ha quindi deciso di alleviare il pene... le pene di tutti noi dandoci tanti contenuti esclusivi e in alta definizione da guardare gratuitamente. Di nostro non possiamo che consigliarvi di guardare la filmografia completa della nostra amica Danika Mori, che saprà convincervi con la sua simpatia.



Quella di Pornhub è una delle tante iniziative del mondo della tecnologia atte ad aiutare gli italiani chiusi in casa a causa del diffondersi del coronavirus. Giusto stamattina vi abbiamo riportato delle chiavi regalate dallo studio di sviluppo di Conglomerate 451, mentre ieri abbiamo riportato di come Amazon Prime Video si sia sfilata dalla solidarietà digitale. Ci sono anche manga gratis da leggere per tutti.