Il Cortocircuito: si parla di Baldur's Gate 3, Resident Evil 3 e di Danika Mori, ospite speciale nella puntata di oggi!

Grande puntata speciale quella de Il Cortocircuito prevista per oggi, destinata a entrare negli annali di questa rubrica, che di suo è già entrata nei cuori di milioni di utenti: dunque tenete ben presente il solito appuntamento dalle 15 alle 16:30 di oggi perché ci sono argomenti davvero interessanti da trattare.



In studio, come da tradizione, ci sono Pierpaolo e Alessio e per quanto possa sembrare strano, gli argomenti di oggi sono Baldur's Gate 3, Resident Evil 3 e Danika Mori, che è peraltro presente come ospite speciale e particolarmente gradita all'interno del Cortocircuito di oggi. Tutto questo dalle 15 alle 16:30 sul canale Twitch di Multiplayer.it o direttamente nel lettore riportato qui sotto.



Ebbene sì, spaziamo tra argomenti decisamente diversi eppure anche contigui, se si pensa agli hobby che sono solitamente correlati ai videogiochi: da una parte abbiamo la presentazione di Baldur's Gate 3, andata in scena proprio ieri sera con una grande conferenza al PAX East 2020, oltre alle novità emerse su Resident Evil 3 grazie al provato di Londra e all'intervista al producer Peter Fabiano.



Dall'altra parte abbiamo invece un argomento scottante: "VM18 - Danika Mori come non l'avete mai vista!" In effetti, il collegamento tra i diversi argomenti si intuisce. Ma non stiamo scherzando, si tratta veramente di un'occasione per vedere Danika in maniera assolutamente inedita, all'interno del contesto videoludico come ospite nella puntata di oggi de Il Cortocircuito insieme ad Aligi.



Ovviamente ci aspettiamo una partecipazione in massa anche da parte vostra, dunque accorrete numerosi. Come sempre potete fare le vostre domande ed esprimere delle considerazioni nei commenti sotto a questa news, in chat oppure via Whatsapp al numero 392.5672883.