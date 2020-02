GTA 6 o altre novità da Rockstar Games in arrivo? Sito e logo ufficiale cambiano aspetto

GTA 6 ritorna in scena con il suo angolo praticamente quotidiano sulle voci di corridoio più o meno improbabili, in questo caso con una segnalazione che appare a dire il vero un po' più sostanziosa di diverse altre, visto che si parla di materiali ben visibili pubblicati da Rockstar Games in queste ore, come un cambio al logo ufficiale.



È sostanzialmente una continuazione di quello che avevamo riportato ieri, ovvero il misterioso artwork pubblicato da Rockstar Games sul proprio sito, perché in effetti l'iniziativa è proseguita e si è in un certo senso evoluta, in particolare con una novità che potrebbe risultare interessante.



Tra i nuovi materiali pubblicati dal team risulta infatti anche un nuovo design per il logo di Rockstar Games, come potete vedere nell'immagine riportata qui sotto. Si tratta ancora di un indizio molto vago, ma già in precedenza le modifiche ad elementi grafici strutturali come il logo di Rockstar hanno preceduto informazioni importanti su novità in arrivo, dunque chissà.



Per il resto, è difficile trarre possibili indizi dal logo in questione: si tratta della classica R con stella affiancata ma su uno sfondo che mischia elementi astratti con numeri e lettere posizionati secondo uno schema non ben identificabile.



Guardando bene, possono essere intraviste anche delle frasi scritte: "Killing dreams. Murdering hope. Fighting the righteous. Bullying the weak", ovvero uccidere i sogni, assassinare la speranza, combattere i giusti, bullizzare i deboli, tutti slogan decisamente in linea con il politicamente scorretto che è tipico di Rockstar Games.



Il fatto che ci spinge a riportare la questione è il precedente segnato dal cambio del logo del team poco prima dell'annuncio di Red Dead Redemption 2, dunque terremo d'occhio la questione.