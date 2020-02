GTA 6, Rockstar Games pubblica un misterioso artwork: ha a che fare col gioco?

GTA 6 ha messo nuovamente in agitazione la community quando Rockstar Games ha pubblicato un misterioso artwork che potrebbe avere qualcosa a che fare con il gioco.



Lo stile dell'immagine in questione appare infatti inedito, parecchio distante dagli standard a cui lo studio attualmente al lavoro su GTA 6 ci ha abituati nel corso del tempo.



Si vede infatti una ginoide dorata in costume da bagno, su di un tappeto di rose, che abbraccia il logo di Rockstar Games mentre è intenta a festeggiare qualcosa, come indicato chiaramente dalla bottiglia di champagne nel secchio e dal bicchiere pieno sulla destra.



Non è tutto: sul canale YouTube del team di sviluppo è anche comparso un video privato: la speranza dei fan è che possa trattarsi di un teaser di Grand Theft Auto VI, ma molto più probabilmente riguarda un DLC di GTA 5.



Secondo voi a cosa si riferisce il peculiare artwork pubblicato da Rockstar Games?





This new artwork is weirdly really cool actually https://t.co/g0vs6iXIKy pic.twitter.com/pfT79thmve — Yan2295 (@Yan2295) February 26, 2020