Pokémon Spada e Scudo, un nuovo Pokémon misterioso e il ritorno di Mewtwo

Pokémon Spada e Pokémon Scudo hanno visto la scoperta di un nuovo Pokémon misterioso: si tratta di Zarude, il Pokémon Scimmialigna. Non è finita qui: è stato anche annunciato il ritorno di Mewtwo in versione Dynamax negli appositi Raid.



Zarude è un Pokémon di tipo Buio ed Erba che può far crescere delle liane dalla nuca, dai polsi e dalle piante dei piedi. Queste liane sono flessibili e resistenti, e si rivelano utili in svariate occasioni. Può usarle per aggrapparsi ai rami degli alberi o per afferrare le bacche nascoste tra le fronde più alte. Possiedono persino proprietà terapeutiche.

Nome: Zarude

Categoria: Pokémon Scimmialigna

Altezza: 1,8 m

Peso: 70,0 kg

Tipo: Buio/Erba