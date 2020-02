The Dark Pictures: Little Hope in uscita in estate: teaser trailer e immagini

The Dark Pictures: Little Hope, la seconda parte dell'antologia horror di Supermassive Games, ha finalmente un periodo di uscita: il gioco sarà disponibile in estate su PC, PS4 e Xbox One.



Arrivano anche il primo teaser trailer e le prime immagini per la nuova avventura, che vedrà quattro studenti e un loro professore intrappolati nella piccola cittadina di Little Hope.



"Abbiamo accolto con molta soddisfazione la reazione dei giocatori e il successo di Man of Medan, il primo episodio di The Dark Pictures Anthology", ha dichiarato Pete Samuels, CEO di Supermassive Games.



"Abbiamo davvero apprezzato i feedback della community e il team è impegnato affinché ogni nuovo episodio possa offrire esperienze horror sempre più emozionanti, infatti, il prossimo capitolo, Little Hope, porterà una nuova storia davvero inquietante."



Intrappolati e isolati nella cittadina abbandonata di Little Hope, quattro studenti del college e il loro professore devono sfuggire alle visioni da incubo che li perseguitano incessantemente in un'impenetrabile nebbia.



Mentre si avventurano attraverso la città, dovranno comprendere il significato di tali eventi, la causa del male e come sia direttamente collegato a loro!