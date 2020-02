Unieuro, volantino Sconti Batticuore: nuove offerte su PS4 e Nintendo Swich

Unieuro ha lanciato il nuovo volantino, Sconti Batticuore, che include offerte su PS4 e Nintendo Switch, oltre che naturalmente su tutta una serie di prodotti di elettronica.



Dal 28 febbraio al 19 marzo sarà possibile acquistare PS4 Pro in bundle con Fortnite, il battle royale di riferimento di Epic Games, al prezzo di 299,99 euro anziché 409,99, risparmiando dunque il 26%.



Per quanto riguarda invece Nintendo Switch, rientra nella promozione il modello Lite, in bundle con Pokémon Spada, a 259,99 euro anziché 279,98, per un risparmio in questo caso di circa 20 euro rispetto al listino ufficiale.



È inoltre disponibile un abbonamento annuale a PlayStation Plus al prezzo di 44,99 euro anziché 59,99: in questo caso il taglio è pari al 25% rispetto alla cifra standard.



Le altre offerte del volantino includono televisori OLED e QLED a prezzi ridotti, notebook e svariati smartphone.



Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione dell'articolo.