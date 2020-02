Fortnite, Trova i rifugi delle OMBRE

Nella giornata di oggi gli sviluppatori di Epic Games hanno reso disponibili delle nuove sfide per Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, missioni che appartengono e fanno riferimento al set Briefing di Brutus. In questa rapida guida vi aiutiamo a completare, velocemente e facilmente, Trova i rifugi delle OMBRE.

Trova i rifugi delle OMBRE è una sfida facile da portare a termine all'interno del set Briefing di Brutus, vediamo dunque come completare la missione. Difatti è facile solo a patto di conoscere a memoria la posizione di tutti i rifugi degli scagnozzi ombre all'interno della mappa di gioco di Epic Games, impresa meno intuitiva di quanto potrebbe sembrare. Esistono cinque luoghi specifici sull'isola, tutti molto pericolosi: appena atterrati, infatti, gli scagnozzi vi spereranno a vista.

Ecco un'immagine con la posizione di tutti i rifugi delle Ombre: atterrate, aspettate la notifica di Epic Games a conferma della visita del luogo, e poi dirigetevi verso il successivo. Negli stessi posti potrete anche aprire i forzieri con uno scanner ID.