Fortnite, le sfide Briefing di Brutus sono ora disponibili

Epic Games ha appena reso disponibili le nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, molto attese da tutti i giocatori del celebre Battle Royale. Fanno riferimento al set Briefing di Brutus: vediamo dunque i dettagli.

Ribadiamo innanzitutto come queste sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 siano disponibili, gratuitamente, per i possessori del nuovo Battle Pass stagionale. Completare le missioni di Briefing di Brutus permetterà di ottenere moltissimi punti esperienza (40.000 per sfida), nonché stili aggiuntivi per la Skin Brutus, ottenibile a sua volta al livello 20 del Pass Battaglia. I compiti da portare a termine non sono particolarmente complessi, a parte qualcuno cui dedicheremo giustamente una guida a tema.

Ecco qui di seguito l'elenco con tutte le nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. Per qualsiasi dubbio, domanda o chiarimento potete usare il campo Commenti di questo articolo.

Trova i rifugi delle OMBRE

Nasconditi in passaggi segreti in partite diverse

Elimina giocatori usando un fucile pesante

Trasporta un avversario atterrato per 50 m

Infliggi danni ai giocatori da sotto

Apri forzieri bloccati da uno scanner ID

Perquisisci gli scagnozzi atterrati in partite diverse

Elimina giocatori a Scogliere Scoscese o Foresta Frignante

Infliggi danni con i fucili pesanti ai giocatori mentre sei in aria

Raccogli 500 unità di legno, 400 unità di pietra e 300 unità di metallo