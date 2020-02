iPhone 12 con nuova tecnologia di ricarica rapida al nitruro di gallio?

iPhone 12, così come altri nuovi smartphone di alta fascia provenienti da altri produttori, potrebbe utilizzare una nuova tecnologia per la ricarica rapida della batteria, basata su nitruro di gallio e a quanto pare destinata a rappresentare il futuro in questo ambito.



Secondo quanto riportato da IT Home, Apple, Huawei, Oppo, Samsung e altri starebbero tutti progettando il passaggio alla tecnologia basata su nitruro di gallio (GaN) per consentire una ricarica rapida particolarmente veloce ed efficace.



La differenza, rispetto all'utilizzo del silicio standard, è che gli alimentatori per la ricarica basati su GaN richiedono meno componenti e possono sostenere anche un voltaggio più alto rispetto agli altri materiali. In sostanza, si tratta di un'evoluzione sostanziale rispetto ai normali alimentatori a base di silicio.



Un'applicazione pratica di questa nuova tecnologia è già visibile nel nuovo caricabatterie USB Type-C 65W charger di Xiaomi, che in effetti ha già dimostrato di essere un buon passo avanti rispetto agli standard tradizionali, in grado di ricaricare Xiaomi Mi 10 Pro da 0 al 100% della batteria in 45 minuti.



Utilizzando un alimentatore GaN con iPhone 11 si è già in grado di notare un incremento del 50% nella velocità rispetto al caricabatterie standard, ma è probabile che un accessorio nuovo e studiato appositamente per iPhone 12 potrebbe avere performance anche migliori. Certo, considerando la lentezza con cui Apple tende ad adottare nuovi standard in questo ambito, è probabile che nemmeno iPhone 12 faccia in tempo a effettuare un'evoluzione del genere, ma la direzione quantomeno sembra essere questa.