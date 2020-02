Insurgency: Sandstorm su PS4 e Xbox One, la data di uscita in un nuovo trailer

Insurgency: Sandstorm ha una data di uscita su PS4 e Xbox One, rivelata da Focus Home Interactive con un trailer: il gioco approderà su console il 25 agosto.



L'annuncio è stato fatto a pochi giorni dall'inizio del PAX East, che vedrà la presenza di Insurgency: Sandstorm in forma giocabile nell'ambito della line-up del publisher.



"Il mercato console chiede da tempo un tactical shooter con ambientazione moderna", ha dichiarato Keith Warner, presidente di New World Interactive, in concomitanza con l'annuncio.



"Espandere la collaudata formula del gioco dal mondo PC a PS4 e Xbox One rappresenta un importantissimo passo per l'evoluzione della nostra azienda."



"Siamo dunque entusiasti di portareanche su console, per la prima volta, il nostro peculiare approccio agli FPS tattici con Insurgency: Sandstorm."