PlayStation Store, nuovi giochi PS4: One Punch Man e Two Point Hospital

PlayStation Store è protagonista questa settimana di un aggiornamento che porta sulla piattaforma digitale One Punch Man: A Hero Nobody Knows, Two Point Hospital e diversi altri giochi PS4 come Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, Romance of the Three Kingdoms XIV e Overpass. È inoltre disponibile un'interessante promozione su Shadow of the Tomb Raider.



One Punch Man: A Hero Nobody Knows (69,99 euro) è uno spettacolare brawler 3D basato sulla celebre serie animata One Punch Man, dotato di una coinvolgente campagna in single player nonché di un multiplayer competitivo in cui potremo creare squadre composte da tre personaggi e affrontare gli altri giocatori in frenetici duelli.



Gli sviluppatori hanno interpretato l'invincibilità di Saitama, il potentissimo protagonista, rendendolo una figura extra piuttosto che il fulcro dell'esperienza: tanto nello story mode quanto nel PvP potremo creare un combattente da zero, utilizzando un semplice editor, e farlo crescere sbloccando man mano nuove abilità. All'occorrenza, tuttavia, l'arrivo di Saitama sbloccherà qualsiasi situazione!

Il roster di One Punch Man: A Hero Nobody Knows include ventitré personaggi differenti, provenienti ovviamente dall'anime: ne fanno parte il cyborg Genos, la guerriera psichica Tornado del Terrore, il maestro di arti marziali Silver Fang, lo spadaccino Atomic Samurai, il corriere in bicicletta Spatent Rider ma anche fortissimi mostri come il Re degli Abissi, Scarabeo Asura, Vaccine Man, Melzargard e Mosquito Girl.



La grafica in cel shading riproduce in maniera fedele alcune delle sequenze più spettacolari del cartone animato, dando vita alle medesime atmosfere per un titolo che i fan di One Punch Man non dovrebbero lasciarsi sfuggire. A breve la nostra recensione.