PlayStation Store, offerte del 22 febbraio 2020

I protagonisti dell'avventura entrano nel vecchio commissariato per trovare rifugio e lì cominciano a unire i tasselli di un puzzle inquietante, che coinvolge un'importante multinazionale, la Umbrella Corporation , rea di aver sperimentato un'arma batteriologica che per qualche motivo si è diffusa, trasformando l'intera zona in uno scenario post-apocalittico. Per sopravvivere dovremo utilizzare al meglio le armi e le munizioni a disposizione, evitare il morso letale dei non-morti e risolvere una serie di enigmi ambientali per trovare il modo di fuggire, scoperchiando un vaso di Pandora fatto di inconfessabili segreti, atmosfere malate e persone senza scrupoli.

Nuove offerte su PlayStation Store : a poche ore dal lancio delle Selezioni Essenziali, sulla piattaforma digitale Sony è tornata l'iniziativa A Tutto Giappone , che mette a sconto un'ampia selezione di giochi giapponesi, appunto. Accedendo alla pagina della promozione , spicca senza dubbio Resident Evil 2 ( 19,99 euro anziché 39,99), lo straordinario remake del secondo, storico capitolo della serie survival horror creata da Capcom . Alle prese con una doppia campagna in single player, in cui potremo vestire i panni del poliziotto alle prime armi Leon Kennedy o di Claire Redfield, una ragazza alla disperata ricerca di suo fratello, ci troveremo ad affrontare un vero e proprio incubo quando i due personaggi raggiungono la città di Raccoon City, colpita da una misteriosa invasione di zombie.

Devil May Cry 5 e Monster Hunter: World

Ambientato diversi anni dopo gli eventi del secondo episodio (sì, la timeline della serie è un po' complicata), Devil May Cry 5 (19,99 euro anziché 39,99) vede il ritorno di Dante e Nero, insieme alla new entry V, per una nuova missione di contrasto alle forze demoniache, mai così determinate a invadere il mondo.



Il fulcro dell'esperienza è ovviamente rappresentato dal suo straordinario gameplay, che fa tesoro della grande esperienza di Capcom con il genere action per consegnarci meccaniche coinvolgenti ed estremamente rifinite, che sfruttano al meglio le peculiarità di ogni personaggio per creare situazioni fuori di testa e manovre spettacolari, che si tratti del tradizionale stile di Dante, dei folli accessori di Nero o delle letali evocazioni di V.

Il risultato finale è un titolo assolutamente imperdibile per gli amanti del genere e in particolare per i fan di Devil May Cry: il franchise e i suoi capitoli classici vengono omaggiati in più di un'occasione, ma sono le novità sotto il profilo del sistema di combattimento, dei nemici, dei livelli e del comparto tecnico a fare davvero la differenza.



Monster Hunter: World (14,99 euro anziché 29,99) è disponibile all'interno della promozione A Tutto Giappone sia con l'edizione standard che con quella, ricchissima, che include l'espansione Iceborne (29,99 euro anziché 39,99). In entrambi i casi parliamo di esperienze molto corpose e affascinanti, che non a caso hanno riscosso un enorme successo.

Il nuovo approccio messo a punto dagli sviluppatori apre infatti il franchise a un pubblico più vasto, lasciandosi alle spalle soluzioni tradizionali ma inevitabilmente superate in favore di una struttura open world vasta, sfaccettata ed entusiasmante. La formula resta tuttavia quella di sempre, che ci vede creare un cacciatore, recarci presso una gilda e andare a caccia di mostri all'interno di scenari differenti, pieni di dettagli e di insidie che è possibile affrontare attingendo a un arsenale ricco e devastante.



L'equipaggiamento influenza in maniera sostanziale il gameplay, cambiando l'approccio all'azione e aumentando in maniera significativa la varietà delle situazioni, spronandoci a sperimentare diverse soluzioni prima di trovare il setup che riteniamo perfetto per il nostro stile: un meccanismo che viene ulteriormente valorizzato nell'espansione Iceborne, grazie alla maggiore dinamicità.