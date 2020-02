Nintendo Switch, qualcuno è riuscito a utilizzare un floppy da 5,25 pollici dalla console di Nintendo

Qualcuno è riuscito a utilizzare un floppy da 5,25 pollici ad un Nintendo Switch. Sì, quelli grandi e morbidi che venivano utilizzati decenni fa per salvare dati e far partire persino giochi.



Il canale YouTube Will it Work? ha provato a fare qualcosa di piuttosto inaspettato. Per qualche strana ragione il proprietario del canale si è messo in testa di far partire un floppy da 5,25 pollici con Nintendo Switch.



I floppy sono un supporto per l'immagazzinamento dei dati nato nella metà degli anni '70 e divenuto estremamente popolare nel decennio successivo, grazie ad un progressivo miglioramento delle capacità di questi supporti. Alcuni dei videogiocatori più attempati li avranno sfruttati per salvare dati, immagini, ma persino per far girare i primi videogiochi. Ovviamente non è stato possibile approntare una connessione diretta: la console di Nintendo non ha né le porte né i driver per potersi connettere direttamente ad un lettore di floppy.



Per questo motivo lo YouTuber ha dovuto cercare un metodo alternativo per riuscire nell'impresa. Utilizzando il browser interno della console, Will it Work? è riuscito ad utilizzare un'interfaccia web per collegarsi al lettore ed usarlo per salvare e caricare gli screenshot presi con la console.



Un'impresa che, nonostante non sia epica come una connessione diretta, resta comunque notevole, dato che è capace di gettare un ponte tra due tecnologie appartenenti ad ere completamente differenti. I più giovani, vedendo in azione questa tecnologia di trenta/quaranta anni fa, capiranno invece che mai come in questo caso "non si stava meglio quando si stava peggio".



A questo punto il prossimo passo è far partire qualche gioco direttamente dal disco, magari quelli del Family Computer Disk System, il lettore floppy dei NES giapponesi.