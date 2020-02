Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, le sfide di Deadpool delle prime settimane

Deadpool sarà la Skin Segreta del Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2: ad annunciarlo sono stati gli stessi sviluppatori di Epic Games. Sarà ottenibile, però, solo in un secondo momento, e solo dopo aver completato le sue sfide settimanali.

Ecco un dettaglio che potrebbe interessarvi: i dataminer e leaker di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 hanno già trovato nei file di gioco le sfide settimanali delle prime settimane della nuova stagione. Quelle già disponibili chiedono di trovare la lettera di Deadpool ad Epic Games, e poi di non salutare l'autista del Battle Bus in una partita (forse perché l'antieroe Marvel è anche maleducato).

Le sfide di Deadpool della prossima settimana richiederanno invece di trovare i cartoni del latte dell'eroe su Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, e poi anche i chimichangas nel Quartier Generale. Riguardo queste due missioni, sfide più precise arriveranno nel corso della prossima settimana: intanto eccovi le immagini disponibili.