Xbox Series X, le GDDR6 consentiranno simulazioni più complesse e maggior realismo

Per lo sviluppatore di The Falconeer le GDDR6 di Xbox Series X consentiranno un balzo grafico notevole. Si potranno sviluppare simulazioni più complesse e ottenere un maggior realismo, dato che tanti effetti saranno più semplici da realizzare.



Nonostante si conoscano già molti dettagli tecnici delle console next-gen, Xbox Series X e PS5 hanno ancora molte funzionalità che non sono state svelate. Alcune caratteristiche, inoltre, possono essere "sottovalutate", ma nella realtà portano grandi benefici che al momento solo gli sviluppatori possono comprendere.



Per esempio Wired Productions, il team che sta sviluppando The Falconeer, è rimasto colpito dalla potenza di Xbox Series X. Uno degli elementi che gli sviluppatori apprezzano maggiormente sono i tempi di caricamento da SSD, dato che saranno "molto d'aiuto" nel rendere i caricamenti molto veloci.



Oltre all'SSD saranno le memorie GDDR6 a semplificare enormemente la vita degli sviluppatori. Queste, infatti, consentiranno ai developer di implementare molto più facilmente alcuni effetti complessi che porteranno a simulazioni migliori e ad un realismo più marcato.



"Non ci saranno più strani passaggi da fare durante lo sviluppo su console. La gestione della memoria sarà molto semplificata e si potranno calcolare gli oggetti in tempo reale, come avviene su PC. Non sarà più necessario trovare un qualche stratagemma per ottenere i medesimi risultati anche su console. In questo modo molti effetti complessi saranno più semplici da applicare. Questo potrebbe portare ad avere un maggior livello di simulazione e un generale aumento del realismo. Il comportamento degli oggetti sarà la caratteristica che migliorerà di più, rispetto alla qualità grafica," hanno detto gli sviluppatori di Wired Productions a Gamingbolt.



The Falconeer uscirà su Xbox One e PC quest'anno.