Fortnite Capitolo 2 Stagione 2: come ottenere le Skin Oro

Forse non lo avete ancora scoperto da voi, ma ogni nuova Skin del Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 possiede una Variante Oro: una versione completamente dorata, che impreziosisce ancora di più la collezione del giocatore. Vediamo dunque, in questa rapida guida per i possessori del Pass Battaglia, come ottenere le Skin Oro.

Innanzitutto le Skin Oro di Fortnite Capitolo 2 sono le versioni alternative e definitive dei singoli personaggi del nuovo Battle Pass, come Mida, Agente Bananita, Brutus, e via dicendo. Leaker e dataminer del titolo di Epic Games hanno scoperto che per ottenerle bisognerà raggiungere determinati livelli all'interno della stagione in corso. Per esempio: Mida Oro verrà ottenuto raggiungendo il livello 100, ma Agente Bananita Oro solo una volta raggiunto il livello 300, e servirà quindi moltissimo tempo.

Qui di seguito vi riportiamo una pratica immagine, che vi mostra come ottenere tutte le skin oro di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. I livelli da raggiungere saranno, rispettivamente, il 100, 140, 180, 220, 260 e 300. Buona fortuna.