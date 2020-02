Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Cristiano Ronaldo come personaggio segreto?

Cristiano Ronaldo in Captain Tsubasa: Rise of New Champions? Sembra fantamercato, e forse lo è, ma non è un segreto che il gioco Bandai Namco avrà un personaggio misterioso. I



In arrivo su PS4, Nintendo Switch e PC nel corso del 2020, con la data di uscita precisa ancora da rivelare, Captain Tsubasa: Rise of New Champions ha infatti tra i diversi personaggi una silhouette nera che riporta la descrizione "Non si sa assolutamente niente riguardo questo misterioso giocatore". Finora abbiamo sempre ipotizzato che questo personaggio nascosto potesse essere un alter ego creato da zero attraverso un editor dei personaggi, in maniera non troppo diversa da come si è visto in tanti altri videogiochi su licenza pubblicati da Bandai Namco. Ma se non fosse così? Chi potrebbe nascondersi dietro questa enigmatica figura? Ecco allora, come un fulmine a ciel sereno, una teoria interessante su CR7 ci è stata suggerita da voi nei commenti al nostro canale YouTube.