Wind Tre: 100 GIGA e chiamate illimitate a 5,99 euro al mese, le nuove offerte

In questi giorni l'operatore Wind Tre è tornato a proporre offerte che non si vedevano da parecchio tempo, e che per la maggior parte dei vecchi e nuovi clienti rappresenteranno a tutti gli effetti nuove offerte. Vanno tenute particolarmente d'occhio per via dei contenuti, che arrivano fino a 100 GIGA mensili, e per i prezzi tarati verso il basso (si parte infatti da 5,99 euro al mese).

Annotiamo, ad esempio, la presenza di 3 Italia Play 50 Super, con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile e 50 GIGA al prezzo di 5,99 euro al mese, così come quella della 3 Italia All-In 100 Super, con ben 100 GIGA di internet mensili a 5,99 euro. Entrambe sono disponibili per i clienti che provengono da operatori virtuali, con l'eccezione di FastWeb, PosteMobile, LycaMobile, KenaMobile e Ho Mobile.

Considerando invece le offerte del marchio Wind, tornano Wind All Inclusive 50 Top+ (minuti illimitati, 200 SMS e 50 GIGA a 5,99 euro al mese) e Wind All Inclusive Top 100+ Easy Pay (minuti illimitati, 200 SMS, 100 GIGA a 5,99 euro al mese). Anche in questo caso l'attivazione è prevista per chi proviene da operatori virtuali, con l'eccezione di FastWeb, PosteMobile, LycaMobile, Kena Mobile e Ho Mobile, anche con portabilità del proprio numero di telefono.