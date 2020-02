Fallout 76, Wastelanders giocabile la prossima settimana ai Bethesda Game Days

L'espansione Wastelanders di Fallout 76 sarà giocabile la prossima settimana ai Bethesda Game Days di Boston, che si svolgeranno il 28 e il 29 febbraio. L'annuncio è stato dato sul blog ufficiale del gioco, in un lungo post della serie "Dentro il Vault". Bethesda ha promesso anche altre novità all'interno di due presentazioni che avverranno in quei giorni.



I membri del team di sviluppo di Fallout 76 saliranno sul palco alle 20:00 (ora italiana) di venerdì 28 febbraio per un approfondimento sulla prossima espansione Wastelanders. Jeff Gardiner, Ferret Baudoin, Mark Tucker e Nate Purkeypile giocheranno a Wastelanders e condivideranno dettagli sulla progettazione e sulla grafica dei nuovi contenuti. Durante l'evento, racconteranno di come l'Appalachia è cambiata con l'arrivo degli umani, presentando alcuni dei nuovi personaggi, nuove armi e tanto altro.



Il post ha svelato anche che il 25 febbraio sarà pubblicato l'aggiornamento 17.5 di Fallout 76. Sarà una patch di dimensioni contenute, che conterrà alcune modifiche invisibili in preparazione a Wastelanders e alcuni miglioramenti dedicati alla stabilità.



Infine, per festeggiare i Bethesda Game Days, per tutto il fine settimana si otterranno PE doppi in Fallout 76. Esplorate l'Appalachia dal 27 febbraio al 2 marzo per salire di livello al doppio della velocità in modalità Avventura, Nuclear Winter o Mondo privato.