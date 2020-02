Fortnite: Tango e Matematica Avanzata nel negozio del 22 febbraio

Nuovo giorno, nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. E nella giornata di oggi, sabato 22 febbraio 2020, debuttano diversi oggetti inediti o che meritano considerazioni particolari: ecco tutti i dettagli e i prezzi dagli sviluppatori di Epic Games.

Nel negozio di Fortnite di oggi troverete innanzitutto la Skin Tango. Per la maggior parte della community è inedita, anche se figurava come ricompensa (molto difficile da ottenere) durante la recente Fortnite Celebration Cup su PlayStation 4; il prezzo è fissato ad 800 V-buck, appena 8 euro al cambio. Nel negozio di oggi troverete anche Matematica Avanzata, un balletto inedito proposto al prezzo di 500 V-buck, circa 5 euro al cambio; ad accompagnarlo tornano le emote Fatti una risata e Fuori di testa.

Ecco qui di seguito tutti i contenuti del negozio di Fortnite del 22 febbraio 2020, con rispettivi prezzi; ma prima ricordate almeno che con Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 è arrivato un Pass Battaglia tutto nuovo.

As easy as pi (π).



