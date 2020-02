Pokémon GO: Rhyhorn nel Community Day di oggi 22 febbraio 2020

Il nuovo Pokémon GO Community Day è ufficialmente cominciato: si tratta probabilmente dell'evento più atteso del mese, per i giocatori del titolo mobile sviluppato da Niantic Labs. Vediamo dunque tutte le informazioni che dovete tenere a mente.

Partiamo da date e orari: il Pokémon GO Community Day si tiene oggi, sabato 22 febbraio 2020. Nel momento in cui scriviamo è cominciato da pochissimo, e proseguirà fino alle 14:00 di oggi (orario italiano locale). Il protagonista è Rhyhorn, il Pokémon della Prima Generazione di Kanto: per la prima volta in assoluto, tutto il mondo accoglierà uno spawn aumentato dell'esemplare, con il rilascio anche di Rhyhorn Shiny.

Vi abbiamo già parlato dei Raduni di Pokémon GO Raid Italia, passiamo quindi ai bonus dell'evento di Rhyhorn: gli esemplari evoluti durante l'evento (e nella sua prima ora immediatamente successiva) apprenderanno la mossa esclusiva Devastomasso; inoltre durante l'evento sarà posssibile usufruire della doppia polvere di stelle da cattura e da Esche Pokémon dalla durata pari a 3 ore invece dei soliti 30 minuti.