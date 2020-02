Captain Tsubasa: Rise of New Champions, archi narrativi e protagonisti dello Tsubasa Episode

Captain Tsubasa: Rise of New Champions ha subito attirato l'interesse dei fan del manga e dell'anime di Yoichi Takahashi, ma uno degli interrogativi che abbiamo avuto fin dall'annuncio riguardava la sua Modalità Storia. Sapevamo infatti che Rise of New Champions avrebbe avuto uno Story Mode ma fino a oggi non c'erano dettagli sulla sua struttura e soprattutto sugli archi narrativi che avrebbe raccontato.



Qualche novità è finalmente arrivata, perché dopo che alcuni leak sono trapelati online negli ultimi giorni, Bandai Namco ha pubblicato ieri un nuovo trailer e inviato un comunicato ufficiale contenente dettagli inediti sulla Modalità Storia di Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Abbiamo deciso di riepilogare tutto quello che si sa su archi narrativi e personaggi, e capire più nel dettaglio cosa vuol dire per l'esperienza single-player e per il supporto futuro al nuovo gioco di Holly e Benji.

L'arco delle Scuole Medie Partiamo subito con quello che interessa di più a tanti appassionati, ovvero l'arco narrativo coperto da Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Stando al comunicato ufficiale, nella modalità storia l'obiettivo sarà quello di guidare i giocatori della scuola media Nankatsu fino alla vittoria del torneo nazionale di calcio. È un dettaglio importante perché suggerisce che il gioco ripercorrerà solo il secondo arco narrativo (Boys' Fight), quello appunto delle scuole medie, che termina con il match tra la Nankatsu di Tsubasa e l'accademia Toho di Kojiro Hyuga. Oltretutto proprio quelle due squadre sono state le protagoniste della demo che Bandai Namco ci ha fatto giocare alla presentazione del gioco, mentre raccontare questo periodo del manga sarebbe anche in linea con il titolo Rise of New Champions, ovvero l'ascesa di nuovi campioni.



Chi non conosce Captain Tsubasa deve sapere che quello delle scuole medie è probabilmente l'arco più famoso del manga, ed è anche dove per il momento si è fermato il remake dell'anime, quindi da un certo punto di vista avrebbe senso che fosse proprio quello il cuore della modalità Storia. Ma così facendo verrebbero lasciati fuori altri racconti molto apprezzati dai fan, a partire da World Youth, con le imprese dei personaggi in giro per il mondo e i racconti di Shingo Aoi nel campionato italiano.



A questo punto ci sono un po' di considerazioni da fare. Anzitutto, il fatto che la modalità storia sia incentrata sull'arco delle scuole medie non esclude necessariamente la possibilità di un breve prologo - giocabile oppure no - che riassuma l'inizio del manga e il periodo delle scuole elementari. Potrebbe fungere da tutorial oppure essere un semplice filmato non interattivo. Questo non è dato saperlo. Inoltre, è anche possibile che gli archi successivi alle scuole medie, come Junior Youth o il già citato World Youth, vengano aggiunti dopo l'uscita del gioco sottoforma di DLC. Sia chiaro che stiamo parlando nello specifico della modalità Storia, e non delle squadre che saranno presenti nelle altre modalità: infatti oltre alla Toho e alla Nankatsu, Bandai ha già mostrato squadre nazionali come il Giappone e la Germania, anche se non sappiamo se si potranno utilizzare solo nelle sfide Versus oppure se sarà presente una modalità Torneo. Ad ogni modo, proprio perché le nazionali e i rispettivi personaggi saranno già presenti nel gioco, per il team di sviluppo potrebbe non essere troppo complesso espandere la modalità storia, avvalorando ancora di più l'ipotesi di un DLC o addirittura di un Season Pass.



E qui passiamo a un altro dettaglio interessante della notizia, perché secondo il comunicato, la modalità storia sarebbe intitolata "Tsubasa Episode", ovvero l'Episodio di Tsubasa. Quel nome lascia intendere che ci possa essere spazio per altre storie. Magari, uno potrebbe essere "l'Episodio di Hyuga" o un altro si potrebbe chiamare "l'Episodio di Shingo Aoi", portando avanti la storia dopo la vittoria del campionato nazionale. Oppure, e questa potrebbe essere un'altra possibilità, Bandai Namco potrebbe decidere di conservare gli archi narrativi dedicati ai mondiali per un eventuale seguito. Un seguito che, chissà, potrebbe uscire tra due anni in vista del prossimo campionato mondiale di calcio in Qatar. È un'ipotesi un po' azzardata, ma vale la pena tenerla in considerazione.