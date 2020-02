Fortnite Capitolo 2 Stagione 2: tutte le nuove skin scoperte dai dataminer

Pronti all'arrivo dell'Agenzia? L'aggiornamento di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 (Aggiornamento 12.00) è ora disponibile per il download su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile e iOS. In questo rapido articolo, vi parliamo di tutte le nuove skin.

Difatti, come potrete facilmente immaginare, leaker e dataminer di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 hanno già studiato per bene i file di gioco, e sono saltate fuori tante nuove Skin degne di nota. Non parliamo solo dei costumi del nuovo Pass Battaglia della Stagione 2, ma anche delle skin che Epic Games proporrà a pagamento nel negozio di gioco nei prossimi giorni, forse già da domani.

Ecco qui di seguito le immagini delle Skin di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 scoperte dai dataminer, molte delle quali saranno personalizzabili. I prezzi oscilleranno come sempre dagli 800 V-buck (8 euro) ai 2000 V-buck (20 euro).