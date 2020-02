Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, trailer di presentazione del maxi aggiornamento a tema "Top Secret"

Per Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 arriva anche il trailer ufficiale, che mostra il maxi aggiornamento con il suo particolare tema "Top Secret", tutto incentrato su spie e agenti speciali che evidentemente hanno invaso l'isola del gioco Epic Games.



La Stagione 2 arriva dopo quella che è stata finora la più lunga nella storia di Fortnite, anche a causa del posticipo deciso per la nuova. Questo è stato causato anche dalla volontà di Epic Games di introdurre diverse novità tecniche per Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, in particolare l'implementazione del nuovo Chaos Engine per la gestione della fisica, che ha richiesto un periodo di test aggiuntivo.



L'isola ha visto dunque infiltrarsi varie spie al suo interno, attivate da un personaggio misterioso con braccia robotiche. Nel corso della Stagione 2 verremo a saperne di più su questi personaggi, all'intento del variopinto lore di Fortnite che ora comprende i nuovi agenti speciali come Meowscles, Midas e Maya, oltre a Deadpool come ospite di riguardo.



Con l'arrivo del nuovo Battle Pass, sarà possibile prendere parte a varie operazioni che consentono di sbloccare nuove varianti e skin degli agenti arruolati per prendere parte alle missioni. Ovviamente sono previsti anche eventi a tempo e tutte le iniziative caratteristiche di Fortnite, ma in questo caso il tema dominante è lo spionaggio in stile 007, tutto ovviamente sempre sopra le righe come siamo abituati a vedere nel gioco Epic Games.



L'attivazione di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 dovrebbe avvenire a momenti a questo punto, con l'orario di apertura dei server che era stato fissato verso le 12:00 o 12: 30 di oggi. Diamo dunque un'occhiata al trailer di presentazione riportato qui sopra.