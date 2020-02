Animal Crossing: New Horizons, seguite con noi il Nintendo Direct di oggi in diretta!

Animal Crossing: New Horizons è protagonista esclusivo del nuovo Nintendo Direct fissato dalla compagnia per oggi, che andrà in onda alle ore 15:00 e che potrete seguire in diretta live insieme alla redazione di Multiplayer.it!



Chiamato giustamente Animal Crossing Direct, essendo un evento completamente dedicato al nuovo gioco per Nintendo Switch, il Nintendo Direct di oggi presenterà per 25 minuti molte novità sul nuovo gioco, che ci consente di tornare nel magico mondo di Animal Crossing secondo un nuovo punto di vista.



Il Nintendo Direct presenterà in particolare il Nook Inc.'s Deserted Island Getaway Package, ovvero il programma-vacanze di Tom Nook che pone le fondamenta della nuova avventura sull'isola "deserta" di Animal Crossing: New Horizons e potrete seguirlo con commento in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it o direttamente attivando il player qua sotto, con appuntamento fissato per oggi alle ore 15:00!



La data di uscita di Animal Crossing: New Horizons è fissata per il 20 marzo 2020 e rappresenta il prossimo titolo di punta per Nintendo Switch, dunque è cosa abbastanza consueta una puntata speciale del Direct interamente dedicata, anche se l'attesa, a dire il vero, era a questo punto più rivolta a un nuovo Nintendo Direct più generico, incentrato sulle varie uscite della console, visto il tempo passato dall'ultimo.



In ogni caso, prepariamoci a una bella dose di informazioni su Animal Crossing: New Horizons intanto, con il nuovo Direct che seguiremo in diretta live. Nel frattempo, potete guardarvi l'unboxing in video dell'edizione speciale dedicata di Nintendo Switch.