Animal Crossing: New Horizons, un Nintendo Direct dedicato annunciato per questa settimana

Nintendo ha appena annunciato un Animal Crossing Direct, ovvero una puntata speciale della sua tipica trasmissione informativa sui nuovi prodotti della compagnia interamente dedicato ad Animal Crossing: New Horizons, il nuovo capitolo in arrivo su Nintendo Switch.



Il nuovo Nintendo Direct dedicato ad Animal Crossing: New Horizons è dunque fissato per il 20 febbraio 2020, ovvero questo giovedì, alle ore 15:00 italiane e avrà anche una notevole durata per essere incentrato su un unico gioco: si tratterà infatti di una trasmissione da 25 minuti, durante la quale evidentemente verranno svelati molti dettagli del nuovo gioco in arrivo su Nintendo Switch.



Come riportato nel messaggio di Nintendo su Twitter, nei 25 minuti di video avremo modo di dare un'occhiata molto approfondita al nuovo Nook Inc.'s Deserted Island Getaway Package, ovvero il programma-vacanze di Tom Nook che pone le fondamenta della nuova avventura sull'isola "deserta" di Animal Crossing: New Horizons.



La data di uscita del gioco è fissata per il 20 marzo 2020 e rappresenta il prossimo titolo di punta per Nintendo Switch, dunque è normale che la compagnia abbia deciso di dedicargli una puntata speciale della sua tipica trasmissione, anche se l'attesa al momento era tutta rivolta a un nuovo Nintendo Direct più generico, incentrato sulle varie uscite della console.



Non è detto che questo Animal Crossing Direct vada a influire sull'attesa per il nuovo Nintendo Direct standard, che potrebbe comunque essere previsto nel breve periodo visto il lungo tempo trascorso da quello precedente e la quantità di informazioni che potrebbero essere pronte per essere diffuse.



In ogni caso, prepariamoci a una bella dose di informazioni su Animal Crossing: New Horizons intanto, con il nuovo Direct che ovviamente seguiremo da molto vicino. Nel frattempo, potete guardarvi l'unboxing in video dell'edizione speciale dedicata di Nintendo Switch.





Tune in on February 20 at 6 a.m. PT / 9 a.m ET for a roughly 25-minute livestreamed #AnimalCrossing: New Horizons Direct, featuring an in-depth look at Nook Inc.'s Deserted Island Getaway Package! pic.twitter.com/3j4EaUw8Pl — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 18, 2020