Sonic il Film: The Rock potrebbe essere nel seguito

Dwayne "The Rock" Johnson potrebbe far parte del cast del seguito di Sonic Il Film, almeno questo è ciò che vogliono alcune voci insistenti raccolte dall'attore Neal McDonough. Non è chiaro in che ruolo entrerebbe nel cast, ma è evidente che il successo del film del porcospino blu, che ha incassato 128 milioni di dollari nelle sue prime due settimane in sala, abbia reso appetibile apparire nel sequel anche ad attori di grosso calibro come Johnson.



McDonough nel film interpreta il maggiore Bennington e si è detto entusiasta dell'accoglienza ricevuta dalla pellicola. Secondo lui il successo di Sonic Il Film, che pare poter far meglio di Detective Pikachu, è da ricercarsi in parte nel suo essere puro intrattenimento per famiglie, con qualcosa per tutti, tra battute per gli adulti e momenti pensati per i più piccoli, e in parte nella capacità dimostrata di saper catturare lo spirito del videogioco originale.



Un seguito è quindi inevitabile e parlandone McDonough ha tirato in ballo esplicitamente The Rock: "Ho già sentito delle voci sulla presenza di The Rock. Del resto The Rock è nei seguiti di qualsiasi cosa."



Ovviamente la presenza di The Rock in Sonic il Film 2 non va data per scontata, ma visto quanto se ne parla e dati gli ammiccamenti dell'attore alla pellicola su Twitter, siamo certi che qualcosa si stia già muovendo e che presto ne sapremo di più.