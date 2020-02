Dreams: un utente della community creativa ha già ottenuto una proposta di lavoro

Dreams è un titolo che mette nelle mani dei giocatori un potente strumento creativo, dunque è chiaro che possa rappresentare un vero e proprio trampolino per lanciarsi nell'ambito dello sviluppo videoludico professionale, per chi ha la giusta inclinazione.



Si registra infatti già il primo caso di questo potenziale passaggio della barricata: in base a quanto riferito da Push Square e Escapist Magazine, l'autore di Blade Gunner all'interno della community creativa di Dreams ha ottenuto una prima offerta di lavoro da parte di un team di sviluppo europeo.



Blade Gunner è una delle produzioni più in vista all'interno di DreamSurfing, l'interfaccia che consente di navigare tra i numerosi contenuti creati dagli utenti con Dreams. Nonostante si tratti di un gioco piuttosto semplice, è anche una produzione piuttosto completa in ogni sua parte, che dimostra una certa attenzione anche al game design, soprattutto se si considera che è stata sviluppata da una persona sola in situazione totalmente amatoriale.



Si tratta di uno sparatutto in stile Resogun, sviluppato dall'utente Jimmyjules153. "Non mi aspettavo un supporto del genere, ma mi rende felice essere riuscito a divertire molte persone", ha affermato l'autore, intervistato da Escapist, "Ci sono alcuni giochi veramente brillanti in prima pagina, è un onore essere stato scelto tra questi".



Tuttavia, non si tratta solo di essere in cima alle preferenze degli utenti: la visibilità donata da Dreams ha infatti portato a un contatto diretto con il mondo lavorativo. "Sono stato contattato da un team di sviluppo europeo che mi ha chiesto di entrare a far parte del loro gruppo", ha spiegato Jimmyjules153, "Sono emozionato per il futuro, pensando a dove possa portarmi!"



Non è chiaro se la questione sia effettivamente avanzata e se l'autore abbia effettivamente accettato l'offerta, ma già si tratta di una prima testimonianza di contatto tra il mondo dello sviluppo professionale e Dreams.