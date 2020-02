Dreams, ottimi voti anche su Famitsu: ecco le recensioni dell'ultimo numero

Dreams si è visto assegnare ottimi voti su Famitsu, segno che anche la redazione della rivista giapponese ha apprezzato molto il titolo di Media Molecule.



Nello specifico, Dreams ha ottenuto un 10, due 9 e un 8, per un totale di 36/40: non un perfect score, ma una valutazione piuttosto alta anche per gli standard del magazine nipponico, generalmente di manica larga.



Fra le altre recensioni del numero 1630 di Famitsu ci sono titoli sostanzialmente meno noti, ecco tutti i voti:



Doraemon: Nobita's New Dinosaur (Switch) - 7/7/7/7 [28/40]

Dreams (PS4) - 9/10/8/9 [36/40]

Super Tennis Blast (Switch) - 7/8/8/8 [31/40]

Vortex Attack EX (Switch) - 7/7/7/7 [28/40]