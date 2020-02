YouTube Music, caricare la musica su cloud: nuova funzione disponibile

YouTube Music consente ora di caricare la musica su cloud, anche in Italia, grazie al nuovo aggiornamento gratuito (per il momento disponibile su smartphone e dispositivi android). Vediamo più nel dettaglio tutte le informazioni che dovete conoscere, in questo rapido articolo.

Google concede ora agli utenti uno spazio privato sul proprio cloud: qui è possibile caricare i propri brani preferiti di YouTube Music, per ascoltarli poi in streaming. L'upload può essere effettuato dal sito music.youtube.com, con supporto ai formati FLAC, M4A, MP3, OGG e WMA; possono sfruttare la nuova funzionalità anche gli utenti non premium.

Non è l'unica novità dell'aggiornamento YouTube Music su android, perché ora è disponibile anche una nuova scorciatoia per accedere rapidamente ai testi delle canzoni. Fa piacere notare il supporto di Google per la propria nuova piattaforma di streaming musicale: continueremo ad aggiornarvi.