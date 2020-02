Destiny 2, le Prove di Osiride tornano con la Stagione dell'Intrepido

Destiny 2 vedrà il ritorno delle Prove di Osiride nell'ambito della Stagione dell'Intrepido, a partire dal 13 marzo: lo ha annunciato Bungie, pubblicando un nuovo video diario.



"L'attesa per I Guardiani è finita", recita il comunicato ufficiale di Destiny 2. "Bungie annuncia che l'amata modalità pinnacolo PVP Le Prove di Osiride ritorna il 13 marzo come parte della nuova imminente stagione, la Stagione dell'Intrepido."



La modalità preferita dai giocatori 3v3 Pinnacolo PvP ritorna con alcune delle armature preferite, armi e mappe del primo Destiny come Calderone, Esodo Blu e Anomalia.



"Continuavamo a sentire i giocatori parlarne, lo sentivamo anche tra di noi. Non vedo l'ora di riportare una versione delle Prove che ancora ricordo dal primo Destiny", ha spiegato Justin Truman, Production Director di Bungie.



Nel video diario, gli sviluppatori di Bungie ci parlano del significato di questo ritorno, oltre a darci delle anticipazioni sul Faro. Mentre il livello di competizione sale, vecchie mappe e armature preferite vengono riproposte.