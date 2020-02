PS Plus, un sito polacco ha svelato i giochi di marzo 2020?

I giochi gratis PS Plus di marzo 2020 potrebbero essere stati svelati con qualche ora di anticipo da un sito polacco, che li ha riportati in un banner. Si tratta di due giochi: il remake di Shadow of the Colossus e Sonic Forces. Entrambi dovrebbero essere disponibili a partire dal 3 marzo 2020.



Il banner ci ricorda anche che fino alla stessa data, gli abbonati PlayStation Plus potranno riscattare gratuitamente i tre giochi del mese di febbraio: Bioshock Collection, The Sims 4 e Firewall Zero Hour.



Shadow of the Colossus è il remake di un classico immortale uscito originariamente su PS2 e diretto dal maestro Fumito Ueda. Giordana Moroni ha scritto nella nostra recensione di Shadow of the Colossus: Il remake è sorprendente e offre un alto grado di personalizzazione grafica dell'esperienza di gioco in base alle possibilità di ogni giocatore, dimostrandosi bellissimo da vedere... forse troppo. Operazioni revival come questa di Shadow of the Colossus ci ricordano molto bene come il target privilegiato di questa particolare tipologia di videogiochi non dovrebbe essere quello dei giocatori che conoscono già il titolo ma coloro che non hanno potuto giocarlo in passato.



Sonic Forces è un titolo sicuramente di minor richiamo e meno riuscito dell'altro, ma probabilmente sarà gradito moltissimo dal pubblico per via della presenza nei cinema di Sonic il Film. Per avere maggiori informazioni leggete la nostra recensione di Sonic Forces scritta dal buon Simone Pettine.



Ovviamente prendete il tutto con le dovute cautele. Aspettiamo l'annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare questa sera, prima di dare per certi i due titoli.