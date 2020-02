PS Plus febbraio 2020: i tre giochi gratuiti PS4 sono disponibili da oggi

Vi state chiedendo quando poter cominciare a scaricare i giochi PS Plus di febbraio 2020 ? Non perdete tempo, accendete le vostre PS4 e cominciate a scaricarli. I tre titoli del mese sono, infatti, disponibili. Per tutti coloro che non lo sapessero, qualche giorno fa sono stati annunciati i giochi PS Plus di febbraio 2020 . Si tratta di tre giochi di assoluto valore, ovvero BioShock: The Collection, The Sims 4 e Firewall Zero Hour . A partire da oggi 4 febbraio 2020 è possibile scaricarli sulla propria console.

Bioshock: The Collection è la collezione di tre giochi leggendari, BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite, rimasterizzati in 1080p. Include anche tutti i contenuti aggiuntivi per giocatore singolo. The Sims 4 è la versione di base dell'amatissimo simulatore di vita di EA e Maxis. Le successive espansioni lo hanno ingigantito, ma anche così The Sims 4 è un'esperienza notevole. Firewall Zero Hour è invece un gioco esclusivamente per PS VR. Da molti è definito il Rainbow 6 Siege per la realtà virtuale: in altre parole è uno sparatutto strategico da giocare in cooperativa.



Avrete tempo fino al prossimo 2 marzo 2020, giorno in cui questi giochi gratuiti PS Plus saranno sostituiti dalla tornata successiva di promozioni.