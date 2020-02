Death Standing diventa LEGO grazie a questo geniale set

Tutto, o quasi, quando viene tradotto il LEGO diventa più bello. Succede persino all'oscuro Death Stranding . jonasramm, in utente di Reddit, ha condiviso la sua ultima creazione: un set di mini-personaggi ispirato al gioco di Hideo Kojima. Il risultato è notevole, non è vero?

Di questo set sono ben distinguibili 5 personaggi di Death Stranding, l'ultima fatica di Hideo Kojima in arrivo a breve su PC grazie a 505 Games.. Partendo da sinistra riconosciamo Fragile interpretata da Lea Seydoux. La donna porta il suo solito ombrello ed è drappata di nero. Alla sua destra c'è Die-Hardman che nasconde sotto la maschera il volto di Tommie Earl Jenkins. Al centro c'è il protagonista Sam Bridges con una pila enorme di scatole sulla schiena, una valigetta, lo scanner e l'iconica vasca per i neonati sul petto. Sam sfoggia anche la folta chioma di Norman Reedus.



Sulla destra abbiamo invece due cattivi. C'è Higgs, interpretato da Troy Baker, e delle terrificanti ombre che volano o emergono dal terreno. Che dire, i dettagli non mancano.



Speriamo che un giorno Kojima e LEGO trovino un accordo e portino questo e magari qualche altro personaggio nei negozi, che dite?