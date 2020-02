Nintendo Switch, da oggi potrete giocare sotto la doccia grazie a questo accessorio

Il motto di Nintendo Switch è "dove, quando e con chi vuoi", giusto? Peccato che non sia sempre vero. Avete mai provato a giocare sotto la doccia? Ecco, un disastro. Per fortuna la società Columbus Circle ha voluto venirci incontro e ha messo in commercio un comodo oggetto per consentire di giocare davvero ovunque.



La "Waterproof Case" è una bustina di plastica richiudibile ermeticamente delle dimensioni adatte a contenere comodamente il nostro Nintendo Switch. Persino in versione Lite. Al suo interno la console sarà al riparo da ogni tipo di schizzo o sporcizia, consentendovi di andare in tutta tranquillità al mare, in sauna, in piscina o al lago. Così da tenerla al sicuro, soprattutto nel caso in cui fossimo riusciti a mettere la mani su di una preziosa console a tema Animal Crossin New Horizon.



Essendo trasparente potreste persino provare a giocarci, ma non sappiamo come possa reagire la plastica ai movimenti delle dita. In altre parole se consenta o meno di utilizzare gli stick analogici o il touch screen. Per 1000 yen, circa 8 euro, cosa pretendevate? L'ergonomia assoluta?