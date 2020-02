Project GG è il nuovo gioco di PlatinumGames, annunciato sulle pagine di Famitsu

PlatinumGames ha annunciato il suo nuovo gioco sulle pagine della rivista Famitsu: Project GG. Si tratta di uno dei Platinum 4 e per adesso è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo. Stando a quanto riportato, attualmente ci stanno lavorando quindici persone, ma il team sarà fatto crescere fino a cento sviluppatori.



Inoltre Project GG è solo il nome di lavorazione del gioco, che sarà diretto da Hideki Kamiya. Stando alle scarne informazioni condivise da PlatinumGames, si tratta del primo titolo di cui lo studio giapponese detiene il 100% della proprietà intellettuale. Come già annunciato, sarà auto pubblicato. Tencent si era offerte di pubblicarlo e finanziarlo, ma voleva il controllo completo del progetto, per questo l'accordo è saltato.



Del gioco in sé è stato detto poco o nulla. A quanto pare sarà completamente diverso dagli altri titoli dello studio. Platinum vuole stupire. Per descrivere Project GG è stato fatto riferimento ad altri due giochi dello studio: "Viewtiful Joe è un eroe che si trasforma, come Kamen Rider. Wonderful 101 è uno squadrone di eroi. GG è un grosso eroe." Cosa ciò voglia dire lo scopriremo solo vivendo.



PlatinumGames ha pianificato di lanciare il gioco su tutte le piattaforme esistenti, in base alle possibilità. Considerando che lo sviluppo è ancora in una fase molto acerba, sicuramente Project GG uscirà quando le console di nuova generazione, ossia PS5 e Xbox Series X, saranno già a pieno regime.



Come accennavamo, Project GG è il secondo dei Platinum 4. Lo studio ha assicurato che gli ultimi due saranno dei titoli inediti e non dei port. Il quarto in particolare sarà una grossa sorpresa.