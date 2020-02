PlatinumGames: un nuovo gioco verrà annunciato domani, il secondo dei "Platinum4"

Il nuovo progetto di PlatinumGames verrà annunciato in una data specifica, ovvero il 26 febbraio, in base a quanto è riferito sul sito teaser che la compagnia ha aperto appositamente per presentare le sue diverse novità in arrivo.



Il sito Platinum4 funge infatti da raccolta e hub di collegamento per i quattro progetti che il team di Bayonetta, Vanquish e The Wonderful 101 ha in serbo per il prossimo futuro, di cui il secondo verrà dunque annunciato domani, 26 febbraio.



Si tratta del medesimo annuncio che avevamo riportato in precedenza per il 27 febbraio su Famitsu, molto probabilmente, considerando il classico schema degli sviluppatori nipponici di annunciare prima un titolo online e poi espanderne la presentazione sulle riviste cartacee di settore.



Il primo dei quattro progetti in corso è ovviamente The Wonderful 101: Remastered, la riedizione prevista per Nintendo Switch, PS4 e PC che è passata attraverso un Kickstarter di grande successo e si appresta dunque ad arrivare sul mercato in versione rimasterizzata e con diverse aggiunte.



A quanto pare, il bundle Bayonetta non rientra in queste quattro iniziative di PlatinumGames, considerando che sul sito non ve n'è traccia, dunque restano altri tre titoli tutti da scoprire. Tra i progetti in corso presso il team c'è ovviamente Bayonetta 3, di cui speriamo di avere notizie presto, anche se su questo dovrà muoversi in prima linea la stessa Nintendo visto che ha finanziato lo sviluppo.