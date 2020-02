Overwatch, Modalità Sperimentale disponibile da oggi con Triple Damage

Overwatch si rilancia nel 2020 con la Modalità Sperimentale, il cui avvio è previsto proprio per oggi, 25 febbraio, consentendo di provare delle novità in anteprima per il gioco Blizzard a partire da Triple Damage, la prima aggiunta in arrivo.



In sostanza, l'Experimental Mode consente di provare delle modifiche pianificate per il prossimo futuro in Overwatch attraverso un sistema più diffuso del tradizionale PTR, peraltro utilizzabile anche su console a differenza di quest'ultimo che era invece dedicato esclusivamente al mondo PC.



La Modalità Sperimentale consentirà dunque di provare novità in anteprima per Overwatch anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch oltre che su PC. La prima novità che verrà introdotta, come spiegato dal responsabile Jeff Kaplan nel videodiario riportato qui sopra, sarà la modalità Triple Damage.



La modalità Triple Damage introduce una modifica nella gestione della coda dei ruoli che il giocatore può impostare per i successivi match multiplayer in Overwatch: in sostanza, finora il sistema consentiva squadre composte da due giocatori in ogni ruolo disponibile, mentre con il Triple Damage si limita la scelta a un tank, tre ruoli d'attacco e due di supporto.



Si tratta di una modifica che interessa soprattutto il bilanciamento del gioco, visto che va a influire fortemente sulla composizione delle squadre e quindi sull'organizzazione del gioco nel corso degli incontri. Ovviamente, Blizzard è in ascolto e punta a ottenere diversi feedback dai giocatori per sapere cosa ne pensino delle modifiche effettuate, considerando che questo filo diretto tra giocatori e sviluppatori è in effetti lo scopo stesso dell'introduzione della Modalità Sperimentale.



Le maggiori novità sul gioco sono ovviamente attese con l'arrivo di Overwatch 2, che potrebbe uscire entro la fine dell'anno, portando con sé numerose aggiunte e modifiche al PvE.