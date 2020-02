GameStop e Funko esclusivi: The Mandalorian, Fortnite, Overwatch e gli altri

Chi non colleziona i Funko , le adorabili statuine con la testa gigantesca? Ormai tantissime serie sono dedicate al mondo dei videogiochi: infatti in questo rapido e pratico articolo vi mostreremo i Funko di GameStop dedicati a videogiochi, serie TV e franchise che più potrebbero interessarvi. Da Overwatch a Fortnite Battaglia Reale, passando per The Mandalorian, senza trascurare i Funko esclusivi che troverete solo ed esclusivamente da GameStop. Anzi, cominciamo proprio da questi ultimi.

Funko esclusivi

Funko Pop! - Geralt vs Leshen (The Witcher III: Wild Hunt) è uno di quei Funko esclusivi di GameStop cui abbiamo appena fatto riferimento: è in prenotazione a 39,98 euro, ma il set è più grande del normale e farà una figura semplicemente eccellente sulle mensole dei collezionisti. Sarà disponibile dal 28 febbraio 2020, beccatevi una sua bella immagine in anteprima: a distanza di anni, The Witcher III continua a far parlare di sé, e meno male.

Funko Pop! - D.Va (Overwatch) è un'altra importante esclusiva che troverete solo da GameStop: sì, è proprio la D.Va di Overwatch quando esce al di fuori del suo mecha da combattimento. Il prezzo è decisamente più contenuto: appena 19,98 euro; anche lei sarà disponibile dal prossimo 28 febbraio 2020.

Funko Pop! - Death Watch Mandalorian (The Mandalorian) sposta il contesto dai videogiochi a quello delle serie TV, ma del resto chi non ha visto o non vede l'ora di vedere The Mandalorian su Disney+? Qui l'immagine proposta farà la felicità dei fan di Star Wars; inutile ricordare il prezzo di 19,98 euro e la prenotazione con data di lancio fissata al prossimo 28 febbraio 2020. Un'altra esclusiva di GameStop a tema Star Wars è il Funko Pop! - Cavaliere di Ren con Fucile Blaster (Star Wars - l'Ascesa di Skywalker), che costa anche meno ed è subito disponibile: 12,78 euro in promozione.

Chiudiamo questo paragrafo dedicato ai Funko di GameStop in esclusiva con altre due segnalazioni degne di nota: la prima è un Funko Pop! - Goku Torneo Mondiale (Dragon Ball Z), dal prezzo fissato a 12,78 euro e dedicato al mondo di Dragon Ball Z e di Akira Toriyama. Il secondo un bel bundle di Overwatch: Funko Pop! - Hanzo & Genji (Overwatch) con Skin esclusive del capodanno lunare cinese.