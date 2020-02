Star Wars: The High Republic presentato con un trailer, è una nuova fase nell'universo di Star Wars

Lucasfilm ha presentato Star Wars: The High Republic con un nuovo trailer pubblicato questa notte, che spiega qualcosa su questa particolare iniziativa destinata a rappresentare una nuova fase per l'universo di Star Wars, una sorta di Fase 1.



Si tratta del progetto noto precedentemente come "Luminous" e al momento non prevede film cinematografici, produzioni animate o serie TV ma si concentra solo su libri e fumetti, almeno in questa prima fase. Si tratta dunque di una nuova mandata di produzioni che rientrano ufficialmente nel canone di Star Wars e destinate a raccontare vari eventi della galassia circa 200 anni prima di Star Wars: Episodio I La Minaccia Fantasma.



Il periodo è quello che vede la Repubblica e l'Ordine dei Jedi al loro apice, caratterizzato da storie che non si intersecheranno con quelle narrate in precedenza, cosa che garantisce una notevole libertà creativa per gli autori, che potranno dunque introdurre nuovi personaggi ed eventi con una certa apertura.



Sono dunque previsti romanzi, racconti, fumetti e in generale opere di narrativa prodotti da vari publisher come Disney Lucasfilm Press, Del Rey, IDW Publishing e Marvel. I Jedi avranno ovviamente una grande rilevanza in Star Wars: The High Republic come i veri guardiani della pace e della giustizia al servizio della Repubblica, in un periodo generalmente prospero ma che ovviamente cela anche minacce ed elementi oscuri che si insinuano nella galassia, considerando anche l'espansione e l'esplorazione che caratterizzano l'epoca storica.



Tra gli autori coinvolti nell'iniziativa ci sono i noti Claudia Gray, Justina Ireland, Daniel José Older, Cavan Scott e Charles Soule, ma non solo. I primi libri e fumetti verranno presentati alla Star Wars Celebration annuale ad Anaheim, nell'agosto 2020. La prima storia di maggior rilievo sarà Star Wars: The High Republic - Light of the Jedi, una storia interconnessa raccontata da vari autori e con vari prodotti editoriali.



Alcune voci di corridoio parlano anche di un possibile videogioco basato su Star Wars: The High Republic, ma chiaramente un'iniziativa del genere avrà riflessi in tutto l'universo della saga, dunque tenderà a influenzare anche cinema, TV e appunto videogiochi.