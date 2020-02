Pokémon GO, Niantic Labs sospende gli eventi della settimana

Con una notifica sul loro sito web ufficiale e all'interno dell'applicazione disponibile su android e iOS, gli sviluppatori di Niantic Labs hanno confermato di aver sospeso gli eventi settimanali di Pokémon GO, relativamente alla settimana in corso (cioè a quella del 24 febbraio 2020).

Nella giornata di ieri non si è tenuto l'evento In primo piano di Pokémon GO: lo stupore dei giocatori ha costretto gli sviluppatori di Niantic Labs a comunicare ufficialmente le novità per la settimana in corso. La sospensione degli eventi riguarda anche l'Ora Misteriosa del martedì, mentre non è chiaro (attualmente) cosa accadrà con l'Ora Leggendaria del mercoledì: Niantic Labs non la menziona, e dunque è probabile che si tenga regolarmente, ma ve lo notificheremo a tempo debito.

I commenti sui social network non si sono fatti attendere, e hanno attribuito questa decisione inaspettata all'allarme Coronavirus; in realtà è davvero improbabile, dato che attualmente l'emergenza riguarda solo alcuni paesi del mondo nello specifico. Prima di salutarci vi ricordiamo che Tornadus resterà disponibile nei Raid Leggendari di Livello Cinque di Pokémon GO fino a marzo 2020.