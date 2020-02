Pokémon GO, tutti i selvatici in primo piano oggi 18 febbraio 2020

Oggi, martedì 18 febbraio 2020, torna su Pokémon GO il piccolo evento a cadenza settimanale noto come Pokémon in primo piano. Due settimane fa fu Onix, il protagonista dell'evento, seguito poi da Spoink nella scorsa settimana. Questa volta invece... tutti i Pokémon saranno i protagonisti.

In che senso? Beh, il nuovo evento Pokémon in primo piano di oggi, su Pokémon GO, non prevede un mostriciattolo tascabile preciso come protagonista. Semplicemente, nella fascia oraria 18:00-19:00 di questa sera (orario italiano locale) Niantic Labs garantirà in Italia lo spawn aumentato di tutti i Pokémon selvatici normalmente presenti. Dunque per quei sessanta minuti, durante una passeggiata dovreste trovare il doppio dei Pokémon abituali, siano questi ultimi rari, non comuni o comuni.

Si tratta probabilmente di un momento di pausa, per gli sviluppatori: ora resta da capire se un evento In primo piano di questo tipo diventerà un'abitudine, o se invece da martedì prossimo (più probabilmente) si tornerà a proporre un Pokémon specifico su Pokémon GO. Vi terremo aggiornati.