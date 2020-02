Xbox Series X all'E3 2020, un aggiornamento da Phil Spencer

Il capo della divisione Xbox Phil Spencer ha dato un piccolo aggiornamento su cosa aspettarci per Xbox Series X all'E3 2020. Stando a ciò che ha riportato su Twitter, il 15 febbraio Microsoft ha tenuto un incontro per pianificare le sue prossime mosse, durante il quale lui e la sua squadra hanno parlato di alcuni dei giochi che potrebbero essere mostrati o annunciati durante l'evento.



Stando a Spencer, ci sarà un ricchissimo portfolio di titoli di Xbox Game Studios all'E3 2020. Purtroppo non ne ha nominato nemmeno uno, quindi brancoliamo nel buio. Il buon Phil ha anche ricordato come gli anni di lancio delle nuove console siano speciali, in riferimento ovviamente a Xbox Series X, senza aggiungere altro.



A guidare il team che si sta occupando della pianificazione di Xbox per i prossimi mesi è il veterano del marketing Aaron Greenberg, un nome ben noto in casa Microsoft. Greenberg di suo non ha svelato nulla sull'E3 2020 di Xbox, ma in un tweet ha fatto capire che Microsoft potrebbe aver stretto un accordo con Taco Bell per un'iniziativa ancora segreta. Non si tratta in realtà di un inedito, perché già in passato Microsoft e Taco Bell avevano collaborato a una promozione comune che coinvolgeva i tacos e Xbox.



Per il resto vi ricordiamo che l'E3 2020 si svolgerà come da tradizione a giugno in quel di Los Angeles. Microsoft e Nintendo hanno confermato la loro presenza in fiera, mentre Sony ha deciso di disertarla anche quest'anno, nonostante il lancio di PS5.