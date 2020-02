E3 2020: Nintendo e Microsoft confermate tra i presenti, sarà un evento rinnovato

Arriva anche il comunicato ufficiale sull'E3 2020 e in particolare sulle presenze confermate tra le quali Nintendo e Microsoft Xbox e le novità in arrivo per l'evento di quest'anno dal arte dell'Entertainment Software Association, ente organizzatore storico dell'E3 che a quanto pare tiene a specificare come la fiera di quest'anno di appresta ad essere rinnovata comunque di grosso calibro.



L'E3 2020 si terrà dal 9 all'11 giugno 2020 al Los Angeles Convention Cnter, con il 9 giugno che sarà il giorno dedicato all'industria e gli altri due che saranno invece aperti al pubblico, con il consueto e ampio showfloor nel quale gli espositori potranno mostrare i propri prodotti, con i nuovi videogiochi a disposizione della stampa e del pubblico oltre agli spazi dedicati agli addetti ai lavori.



Oltre alla lista dei partecipanti emersa già online con un leak nelle ore scorse, il comunicato ufficiale dell'ESA conferma la presenza di Microsoft Xbox e di Nintendo, due nomi che sapevamo già essere presenti anche se non comparivano nella prima lista trapelata. La comunicazione giunge proprio poche ore dopo la conferma che Geoff Keighley non ci sarà, cosa che è stata interpretata come un ulteriore segno della decadenza della fiera, spingendo dunque l'ESA a una contromossa.



Anche in risposta alle critiche, dunque, nel comunicato si parla di diverse innovazioni e di un E3 profondamente rinnovato rispetto alle edizioni precedenti. "L'E3 2020 conterrà ospiti speciali tra giocatori, celebrità e programmatori sullo showfloor, connettendosi al pubblico globale attraverso un esteso livestreaming. Un punto importante sarà il debutto di un'esperienza dal palco completamente nuova, che verrà trasmessa in streaming per portare conversazioni esclusive con innovatori dell'industria e creatori vari al pubblico e ai fan in tutto il mondo".



"Stiamo lavorando per rendere l'E3 2020 un'esperienza più interattiva e immersiva, con un show floor che amplificherà le possibilità degli espositori, le loro innovazioni e gli annunci", ha affermato Stanley Pierre-Louis, President e CEO di ESA. "L'esperienza dell'E3 è uno show che non ha eguali nell'industria. Connette media, brand, innovatori e super fan tutti insieme".