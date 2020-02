Resident Evil 2: vendite a quota 5,8 milioni di copie, Devil May Cry 5 a 3,1 milioni

Resident Evil 2 ha totalizzato vendite per 5,8 milioni di copie, aumentando il totale di 840.000 unità rispetto ai dati di settembre 2019, mentre Devil May Cry 5 ha raggiunto i 3,1 milioni di copie, con 400.000 pezzi aggiuntivi rispetto a settembre.



Si tratta di alcuni dei dati forniti da Capcom in occasione della chiusura dell'ultimo trimestre fiscale del 2019, dati che includono anche le già note vendite di Monster Hunter: World, con i suoi 14,9 milioni di copie (+800.000 rispetto a settembre 2019) e quelle di Resident Evil 7 biohazard, che arriva a 7 milioni di copie (+200.000 rispetto a settembre 2019).



A proposito di Monster Hunter: World, la sola espansione Iceborne ha totalizzato vendite per 3,4 milioni di copie (+400.000 rispetto a settembre), mentre Street Fighter V ha raggiunto quota 4,1 milioni di unità (+200.000 rispetto a settembre), quando manca pochissimo all'uscita della Champion Edition.



La casa di Osaka ha dunque aggiornato la classifica dei suoi titoli platinum, ecco la top 10 dei più venduti:



Monster Hunter: World - 14,9 milioni Resident Evil 5 - 7,6 milioni Resident Evil 6 - 7,4 milioni Resident Evil 7 biohazard 7 milioni Street Fighter II - 6,3 milioni Resident Evil 2 (remake) - 5,8 milioni Resident Evil 2 - 4,96 milioni Monster Hunter Freedom 3 - 4,9 milioni Monster Hunter Generations - 4,3 milioni Monster Hunter 4 Ultimate - 4,2 milioni