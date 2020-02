The Last of Us 2, la personalizzazione delle armi in un breve video

The Last of Us 2 mostra la personalizzazione delle armi in un breve video pubblicato su Twitter che rivela alcuni interessanti aspetti del titolo targato Naughty Dog.



Al di là delle eccellenti animazioni di Ellie, impegnata a smontare e ricaricare gli strumenti del suo equipaggiamento, la clip di The Last of Us: Parte II chiarisce il funzionamento del sistema di upgrade e modifica degli oggetti.



Quando il personaggio prende il fucile e lo mette sul banco di lavoro, scopriamo che è possibile migliorarne aspetti come la stabilità, la capacità del caricatore, il tipo di mirino montato e la potenza dei colpi.



Passando invece alla pistola, gli upgrade riguardano la frequenza di fuoco, la velocità di ricarica, la capacità del caricatore e anche qui la stabilità, fondamentale per la precisione di tiro.



L'esperienza di The Last of Us 2 includerà insomma sfaccettature extra e un certo spessore anche sul fronte della gestione dell'arsenale: un aspetto fondamentale visti i pericoli e le insidie del mondo post-apocalittico creato da Naughty Dog.