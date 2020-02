The Wonderful 101: Remastered sarà giocabile al PAX East 2020

The Wonderful 101: Remastered sarà presente in forma giocabile al PAX East 2020, l'evento che si svolgerà a Boston dal 27 febbraio al 1 marzo.



I visitatori potranno dunque provare l'esperienza di The Wonderful 101: Remastered in anteprima rispetto all'uscita, prevista per la fine dell'anno, mentre il gioco continua a raccogliere denaro su Kickstarter.



Non è tutto: Platinum Games terrà per l'occasione, il 29 febbraio, anche un panel intitolato "101 Things You Didn't Know About Platinum Games" a cui parteciperanno Atsushi Inaba e Hideki Kamiya per discutere del presente e del futuro dello studio.



Sappiamo che The Wonderful 101: Remastered è uno dei Platinum 4, ovverosia i quattro progetti a cui il team giapponese sta lavorando: magari arriveranno notizie sugli altri giochi in cantiere.



Disegnato per girare a 1080p e 60 frame al secondo anche su Nintendo Switch, The Wonderful 101: Remastered riproporrà il gioco pubblicato nel 2013 su Wii U con una grafica rimasterizzata e diversi contenuti inediti.