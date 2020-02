PS5, il design della nuova console Sony rivelato dal leak di un'icona?

PS5 avrà un design molto simile a quello del tanto chiacchierato devkit, stando al leak di un'icona che riprende appunto l'estetica "a V" per la nuova console Sony.



L'icona in questione sembra sia comparsa brevemente sul sito giapponese di PlayStation, per poi essere rimossa ma non prima che qualcuno salvasse uno screenshot. Ebbene, a giudicare dalla grafica sembra effettivamente riprodurre il design del kit di sviluppo di PS5.



Esistono ovviamente delle possibili spiegazioni: la prima ipotesi è che il leak non sia autentico e si tratti dunque di un fake, la seconda ipotesi è che Sony abbia realizzato un'icona temporanea che rappresenta appunto il devkit di PlayStation 5, a uso e consumo degli sviluppatori.



Poi naturalmente c'è una terza opzione, ovverosia che l'icona rappresenti effettivamente il design di PS5 e che dunque l'estetica della nuova console riprenda quella bizzarra disposizione a V del kit di sviluppo, magari riducendo le dimensioni e rendendo il tutto più elegante, meno grezzo.



Qui sotto potete vedere l'immagine incriminata, che mostra appunto un'icona in più rispetto a quelle attualmente presenti sul sito giapponese di PlayStation. Fake o realtà?